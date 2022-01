NIEDERKREUZSTETTEN. Verkehrszeichen haben eine unsägliche Anziehungskraft auf Teenager. Nicht, weil sie sie befolgen wollen, sondern um sie als Mutprobe zu entwenden und damit vielleicht das Zimmer dekorieren. Zwischen 25.11 und 14. 12. waren fünf Jugendliche mit diesem Ziel in Niederkreuzstetten unterwegs.

Der 14-Jährige, der 19-Jährige und ein 17-Jähriger sollen auch am 25. November 2021, am 27. November 2021 und am 17. Dezember 2021 dreimal den gleichen Abfallbehälter der Gemeinde Kreuzstetten mittels pyrotechnischen Gegenständen komplett zerstört haben. Hierbei beträgt der Gesamtschaden einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Bei freiwilligen Nachschauen konnten die Polizeibediensteten einen Großteil der gestohlenen Verkehrszeichen und Ortstafeln sowie weitere Verkehrszeichen sicherstellen. Die Verkehrszeichen wurden an die Gemeinde ausgefolgt. Außerdem haben die Polizisten beim 21-Jährigen einen verbotenen Schlagring vorgefunden und sichergestellt. Die Jugendlichen zeigten sich geständig und haben an einer Schadenswidergutmachung mitgewirkt. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.