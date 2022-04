HAGENBERG. „Eure Aufführung „Die kleinen Leute von Swabedoo“ hatte zweimal ein ausverkauftes Haus“, zeigte sich Elternvereins-Obmann Andreas Nagl begeistert. „Wer kann da mit euch mithalten?“ Die 25 jungen Darsteller aus der 2., 3. und 4. Schulstufe der Volksschule in Hagenberg freuten sich sehr über so viel Lob.

Auch Direktorin Eva Homolla war sehr beeindruckt: „Kein Rechnen und keine Deutschstunde kann das bewirken, was in diesem kreativen Zusammenspiel erreicht wird.“

Unter der Leitung von Volksschullehrerin Annemarie Meissl probten die Schüler unermüdlich in der unverbindlichen Übung „Musik- und Theaterwerkstatt“, zu der sich alle Schüler der Volksschule angemeldet hatten. Daneben leisteten die jungen Schauspieler noch einen musikalischen Beitrag auf ihren Holzblasinstrumenten. Die Gemeinde Fallbach finanziert einmal pro Woche eine Flötenstunde. Dafür kommt Elisabeth Hoffmann, Lehrerin an der Musikschule Staatz, nach Hagenberg. Mit viel Tanz, Musik und viel Schwung, begeisterten die Kinder hier auf den Brettern des Turnsaalbodens das Publikum. „Eigentlich sollte es eine Weihnachtsaufführung werden, die Coronabestimmungen haben das leider verhindert. Die Themen hätten sehr gut zu Weihnachten gepasst“, verriet Frau Meissl. Obwohl die Geschichte über Gemeinschaft, über Geben und Nehmen und über Träume, die auch dunkle Zeiten überdauern, wohl in jede Zeit passt. Und Freude und Anerkennung schenken und geschenkt bekommen tut auch immer gut.

Der Vorstand des Elternvereins kümmerte sich anschließend um die Verköstigung. Der Appetit der kleinen Künstler war nach den beiden Vorstellungen riesig.

Und dann ging es ab auf das große schuleigene Fußballfeld gleich hinter dem Schulgebäude.