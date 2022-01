Die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck hat eine neue Strategie für die Jahre 2022 bis 2025 entwickelt.

POYSDORF. Ziel dieser Strategie ist es, dadurch einerseits einen wichtigen Teil zur Bewältigung der regionalen Herausforderungen beizutragen sowie andererseits Chancen für die Zukunft zu erkennen und zu nutzen. In Poysdorf trafen sich Obmann Christian Frank, Kleinregionsmanagerin Bettina Wessely und Regionalberater Daniel Wagner (NÖ.Regional.GmbH) zu Auftaktbesprechung zur Umsetzung des neuen Arbeitsprogramms.

Vernetzung per Rad

Die neue Strategie wurde mit großer Unterstützung der NÖ.Regional.GmbH erarbeitet. Die Basis dabei bildeten Gespräche mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Kleinregion sowie ein Workshop mit Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, welcher Ende Juli 2021 in Ottenthal durchgeführt wurde.

Konkret geplant ist beispielsweise eine intensivere gemeindeübergreifende Zusammenarbeit im Hinblick auf die Vernetzung und den Bau von Radwegen, die Neuausrichtung des regionalen Wanderkonzepts, die weitere Stärkung der Kleinregionalen Identität oder die intensivere gegenseitige Unterstützung zwischen den Gemeinden durch vermehrten Austausch in der Verwaltung. Auch bereits etablierte und beliebte Aktionen wie der „Dreiländereckapfelsaft“, die Regionszeitung oder die Rad- und Wanderopenings sollen fortgeführt werden.

An der Klimawandelanpassung wird im Weinviertler Dreiländereck ebenso sehr intensiv gearbeitet. Um die zahlreichen fachlichen Konzepte auf Regionsebene in der Praxis umzusetzen, wird von KLAR!-Managerin Mariella Schreiber aktuell eine Strategie für die KLAR!-Region ausgearbeitet, die die Inhalte der Kleinregionsstrategie um Maßnahmen zur Klimawandelanpassung bestmöglich ergänzen soll.