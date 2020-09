Mistelbach: Dieser Tage konnten sich Gabi & Joe vom Waldheurigen Martinsklause über hochrangigen Künstlerbesuch freuen.

HERO

Ronald Heberling, der erfolgreiche Cartoonist, Kunstmaler und Aktionskünstler aus Zistersdorf, welcher auch unter dem Pseudonym HERO in ganz Europa und Amerika bekannt und in aller Munde ist und immer öfter in einem Atemzug mit Hermann Nitsch Erwähnung findet, konnte begrüßt werden.

HERO wählte den Waldheurigen Martinsklause, um mit seiner Karin und seinem Trauzeugen „Big Joe“ auf seinen Geburtstag als auch auf ihren anstehenden gemeinsamen Hochzeitstag anzustoßen!

„Zeitgenössische Kunst trifft auf österreichische Kulinarik“

Der künstlerische Besuch hatte einen weiteren erwähnenswerten Hintergrund. Ein gemeinsamer Event beim Waldheurigen Martinsklause wurde vereinbart. Am 14. November 2020, wird die Abendveranstaltung „Zeitgenössische Kunst trifft auf österreichische Kulinarik“ stattfinden.

HERO wird mit seinen Glanzstücken durch die zeitgenössische Kunstszene führen. Zeitgleich wird der leidenschaftliche Gastronom „Little Joe“ seine Gäste mit einer zwölfgängigen Speisefolge verwöhnen. Für entsprechenden Sektempfang und adäquate musikalische Umrahmung wird gesorgt sein.

Waldheuriger Martinsklause

Freunde des Waldheurigen Martinsklause finden den aktuellen Menüplan und Informationen über aktuelle und anstehende Events derzeit auf Facebook „Waldheuriger Martinsklause“, telefonisch unter 02572/20430 und 0676/5571034 oder direkt im Lokal.

Unter anderem am Samstag, dem 03. Oktober 2020 ist das Oktoberfest mit der Tanzband Focus geplant! Am Freitag, dem 04. Dezember, gibt’s eine gewaltige Krampus-Veranstaltung. Genaueres folgt rechtzeitig!

Rechtzeitig planen und reservieren

„Planen sie rechtzeitig ihre Familienfeier, ihre Firmenfeier, ihre Weihnachtsfeier oder auch ihre Silvesterparty. Reservieren sie bitte beizeiten einen Tisch oder das ganze Lokal“ so die sympathischen Wirtsleute Gabi & Joe.

Am Foto: Mentor und Treuzeuge „Big Joe“ Josef Kohzina mit Gattin Christine, Ronald Heberling alias HERO mit Gattin Karin, Top-Wirt „Little Joe“ Josef Juen mit seiner Gabi Gollhofer.