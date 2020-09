Es ist das größte Investment in der Geschichte der Stadt. 15 Millionen Euro nimmt Gerasdorf in die Hand um eine eigene Kläranlage zu errichten und einen neuen modernen Wirtschaftshof.

GERASDORF. Da die Verhandlungen mit der Stadt Wien zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis führten, entschloss sich der Gerasdorfer Gemeinderat einstimmig zu dem großen Schritt. 9,5 Millionen Euro wird die Errichtung der Kläranlage voraussichtlich kosten, weitere 5,5 Millionen sind für den neuen Wirtschaftshof budgetiert. Man erhofft sich dadurch für die nächsten Generationen günstigere Abwassergebühren zu ermöglichen.

Anlage mit Reserven

Kiril Atanasoff-Kardjalieff war es wichtig die Planung zukunftsweisend auszulegen. Das bedeutet, dass die Anlage mit großzügigen Reserven und Ausbaustufen ausgelegt sein wird. Derzeit braucht man für die rund 13.000 Einwohner zählende Stadt und ihre Industrie eine Anlage, die für 18.000 bis 19.000 Einwohnergleichwerte ausgelegt ist. Geplant wird aber mit einer Größe von 25.000 Einwohnergleichwerten und einer Reserve von 5.0000 weiteren. Angesichts der Beliebtheit Gerasdorfs als Wohn- und Betriebsstandort ein nachhaltiges Unterfangen.

Kiril Atanasof-Kardjalieff, Planung Kläranlage

hochgeladen von Karina Seidl-Deubner

Auch wenn als Standort für das Kläranlagenhauptgebäude und den Wirtschaftshof ein 25.000 Quadratmeter großes Grundstück in der Fabriksgasse in unmittelbarer Nähe des Marchfeldkanals gefunden wurde, darf das geklärte Abwasser nicht direkt in diesen eingeleitet werden, sondern muss bis Deutsch-Wagram in den Russbach gepumpt werden.

Synergien

Mit der zeitgleichen Errichtung eines neuen Wirtschaftshofes will man Synergien nutzen. Das Gebäude wird für bis zu 40 Mitarbeiter ausgelegt sein, und bietet neben Sozialräumen, Büros, Lager und Garagenplätze. Auch die Kläranlagenwärter werden von dort aus arbeiten können.

Die EU-weite Ausschreibung wurde von der Anwaltskanzlei Schramm Öhler begleitet. Letztlich konnte sich für beide Baulose die Habau-Gruppe durchsetzten.

Klaus Stanek, Ingenieurbüro KS Ingenieure ZT GmbH (Planung Wirtschaftshof)

hochgeladen von Karina Seidl-Deubner

Ende 2022 soll die Anlage fertiggestellt sein und dann in einen sechsmonatigen Probebetrieb übergehen, bis Mitte 2023 die Kläranlage ihren Vollbetrieb aufnehmen soll.

Väter des Projekts

Einem Großprojekt wie diesem liegt zumeist eine lange Geschichte zu Grunde. Im Falle der Gerasdorfer Kläranlage war es den amtierenden Gemeindevertretern wichtig die Rolle der erst 2019 verstorbenen Stadträte Johann Schneider (ÖVP) und Friedrich Schiftner (FPÖ) als Väter des Projekts zu würdigen.

Publikumspräsentation

Am 22. September werden die Pläne um 18 Uhr im Stadtsaal den Gerasdorfern vorgestellt.