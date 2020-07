Einstimmig stellt sich der Gerasdorfer Gemeinderat gegen das Schottergruben-Projekt. Die Vorgehensweise ist aber uneins.



GERASDORF. Ende Februar ersuchte die Bezirkshauptmannschaft die Stadtgemeinde um eine grundsätzliche Stellungnahme zu dem eingereichten Projekt zu "Gewinnung und Aufbereitung von Sand und Kies sowie um Errichtung von Bergbauanlagen".

Diese fiel einstimmig negativ aus, da das Projekt einerseits nahe des bereits verbauten Stadtgebiets liegt und andererseits Gerasdorf ohnehin bereits als Feinstaubsanierungsgebiet gilt. Die Bedeutung der Naherholungsgebiete "Marchfeldkanal" und "Drei Anger" am Wiener Stadtrand, die mit EU-Geldern errichtet wurden und werden, führen die politischen Mandatare in einer Stellungnahme an das Land, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium ins Rennen.

Präzedenzfall

Gegen den Standpunkt der Stadtgemeinde spricht aber die Gesetzeslage. 88 Hektar des Gemeindegebiets sind als Eignungszone zur Kiesgewinnung im niederösterreichischen Kiesleitplan nach dem Mineralrohstoffgesetz definiert. Mit einer Bewilligung des 4,9 Hektar großen ersten Projekts fürchtet die Stadt einen Präzedenzfall für Nachfolgende zu schaffen.

"Eine Aufhebung ist laut uns vorliegender Auskunft nur mit Zweidrittel-Mehrheit des Nationalrats möglich. Aus Sicht des Gemeinderates ist es nicht verständlich, warum Eignungsflächen aus 'der Wirtschaftswunderzeit', in der von Ostöffnung keine Rede war und Gerasdorf noch nicht die jetzige Bedeutung als Siedlungsgebiet des Wiener Umlandes hatte, 'auf ewige Zeiten' bestehen sollen", fordern ÖVP, FPÖ, Grüne und Neos in einer gemeinsamen Aussendung eine Anpassung der Gesetzeslage an die Lebensrealität der Stadt im 21. Jahrhundert.

Parteieinstellung

Die Bürgermeisterpartei holte sich Rückendeckung von der Landes-SPÖ. Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Schnabl spielt den Ball an das Land weiter: "Die End-Entscheidung liegt bei der ÖVP auf Landesebene, beziehungsweise bei der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner." Gerasdorf als Stadtgemeinde steht in dem Prozess nur eine Parteienstellung zu.