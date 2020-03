Geselliger Schi- und Rodeltag der VP Hochleithen

Die VP Hochleithen lud heuer zum bereits 4. Schi- und Rodeltag ein. 85 Wintersportbegeisterte nutzten den sonnigen Tag zum Rodeln am Semmering und Schifahren im Schigebiet Stuhleck, um sich dann zum gemeinsamen Après Ski am Zauberberg wieder zusammen zu finden.

Beim neuen Wirten, Alexander Körbel, fand man bei Gulasch und Schnitzelsemmeln einen gemütlichen Ausklang. Dafür sagen wir Danke und wünschen ihm einen guten Start in unserer Gemeinde!