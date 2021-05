Mit nicht ganz traumhaftem Wetter, kräftige aber nicht allzu kalte Windböen, begann unser Wandertag am Pfingstmontag den 24. Mai, von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr nahmen 134 Erwachsene sowie Kinder u. Jugendliche die 12 Kilometer lange Strecke in Angriff. Die Marschstrecke war zwar vom Regen aufgeweicht aber ohne weiters begehbar. Beim Presshaus in Patzenthal befand sich die Raststelle, genau die Hälfte der Strecke war damit zurückgelegt. Den Abschluss der Wanderung bildete eine Wegstrecke in der Laaer Ebene mit viel Gegenwind erreichten aber alle Teilnehmer das Ziel am Sportplatz Stronsdorf. Im Ziel gab es dann die Möglichkeit den Mittagstisch zu genießen. Obwohl das Angebot heuer etwas dürftiger ausfiel waren die Veranstalter und die Wanderer zufrieden.