Die FF Wilfersdorf war beim Feuerwehrabschnittsleistungsbewerb in Ebersdorf mit 2 Bewerbsgruppen vertreten. Mit soliden Leistungen konnte man bei der FF Wilfersdorf zufrieden sein, wobei die eine Gruppe den Bewerb in Bronze mit Alterspunkten für sich entscheiden konnte und den 1. Platz erreichte. Die 2. Gruppe konnte in der Wertung ohne Alterspunkte den 5. Platz erreichen. In Silber wurde der 3. Platz erkämpft.