Im Rahmen des traditionellen „Mascherlturniers“ feierte der TC Poysdorf auch den Meistertitel der Herrenmannschaft in der 4. Klasse D des NÖ Grenzlandcups. Ungeschlagen konnte sich die Truppe um Mannschaftsführer Franz Knoll in ihrer Liga durchsetzen.

Das Mixed-Doppelturnier, gespielt wurden 4 Begegnungen mit wechselnden Doppelpartnern, jeweils 15 Minuten, gewann Martin Steiner. Die Sieger sind bei einer gemütlichen Grillfeier im Anschluss an das Tennisturnier gebührend gefeiert worden. Besonders erfreulich, dass auch der Nachwuchs mit den Erwachsenen schon mithalten kann. Für sie gibt es in der Zeit vom 4.-8 Juli wieder die Möglichkeit, am Kinder- und Jugendtenniscamp teilzunehmen um noch besser zu werden.