In diesen Tagen möchten wir ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit auf die Person JESUS CHRISTUS richten.

Jesu Bestimmung hier auf der Erde war, so seine eigenen Worte - wiedergegeben im Johannes-Evangelium (NWÜ) Kapitel 18 dem Vers 37: „...dazu bin ich geboren worden und dazu bin ich in die Welt gekommen, damit ich für die Wahrheit Zeugnis ablege“, nämlich die Wahrheit über Gott, seinen Namen, die Bedeutung seines Namens, seinen Vorsatz mit der Erde und mit den Menschen. Die Wahrheit über den Sinn unseres Daseins, die Wahrheit über das Leben, die Wahrheit über den Tod, die Wahrheit über die Auferstehung.

Jesus verkörperte die göttlichen Eigenschaften Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Milde, Selbstbeherrschung in vollkommener Weise. Seine gelebte Nächstenliebe ist beispielgebend für alle seine Nachfolger: „behandelt andere deshalb immer so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet“ - zitiert aus der bekannten Bergpredigt. Und genauso behandelte er selbst auch alle Menschen mit denen er in Berührung kam, Männer, Frauen, Kinder, Fremde, Kranke - freundlich, respektvoll, liebevoll, würdevoll, mitfühlend, barmherzig.

Einen weiteren Grund, weshalb Jesus auf die Erde kam, erklärte er selbst (NWÜ Matthäus-Evangelium Kapitel 20 Vers 28) „Ich bin gekommen um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben“.



Im Anschluss an das jährliche Passahfest, am Abend vor seiner Hinrichtung, führte Jesus seinen Jüngern vor Augen was er alles für sie getan hatte und dass er eben im Begriff stand, sein Leben für sie zu opfern.