Es war einmal… so fangen die meisten der bekannten Märchen an. Meine Kindheit liegt zwar noch nicht so lange zurück aber doch ist es schon einige Jahre her, dass ich ein Märchen gelesen oder vorgelesen bekommen habe. Um das verrostete Wissen wieder aufzufrischen und einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit zu machen, ging es nach Poysbrunn. In dem kleinen Ort befindet sich das Märchendorf, welches nun langsam aus seinem Winterschlaf erwacht und die Märchenwelt wieder zum Leben erwecken lässt.

Vom Froschkönig, über die Bremer Stadtmusikanten oder den gestiefelten Kater bis hin zu Rapunzel, finden sich viele der bekannten Märchengestalten wieder. Wenn man schon einmal in dieser Gegend ist, dann bietet es sich an, nach dem Besuch der Märchenfiguren auch noch einen kleinen Abstecher zur Ruine Falkenstein zu machen.