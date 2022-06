Um das aktuell gute Training unter Beweis zu stellen, besuchte die Feuerwehrjugend Wilfersdorf am Samstag, den 18.06.2022 mit beiden Gruppen den Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Leobersdorf (Bez. Baden). Nach langer Anfahrt und heißer Temperatur erkämpften sich die Feuerwehrjugendlichen den 3.und 7. Platz in Bronze und den 5.Platz in Silber, bei durchaus harten Gegnern.