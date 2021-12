Bullendorf/Wilfersdorf: Nach rund fünfundzwanzig Jahre endet nun die Ära des Wertstoffsammelzentrums in Bullendorf. Am vergangenen Samstag wurden dort zum letzten Mal Müll und Wertstoffe übernommen.

Über fünfundzwanzig Jahre hindurch hatten die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Wilfersdorf jeden Samstagvormittag die Möglichkeit, ihre Altstoffe an- und abzuliefern. In den Sommermonaten war dies auch an den Mittwochnachmittagen möglich. Lediglich im ersten Lockdown blieb auch die Sammelstelle durchgehend geschlossen.

Firma Poyss als verlässlicher Partner

Mit kurzer Unterbrechung hatte die Gemeinde Wilfersdorf mit der Firma Poyss eben solange einen verlässlichen und genauen Partner bei der Übernahme, bei der Trennung und bei der Weiterlieferung des Mülls und der vielen gesammelten Alt- und Wertstoffe. Ein verlässlicher und wichtiger Teil der Sammelstelle war auch Eduard Richter. Es gab in all den Jahren kaum einen geöffneten Tag, wo nicht der Edi anwesend gewesen und bei der Anlieferung behilflich gewesen wäre.



Die Lange Nacht des Sperrmülls

Unter anderem am 21. Oktober 2020, berichtete der ORF, Das „A-Team für Österreich“ mit Larissa Marolt an der Spitze, ausführlich über die Wertstoffsammelstelle in Bullendorf und über „Die Lange Nacht des Sperrmülls“ in der Gemeinde Wilfersdorf.

Die Gemeinde sagt Danke

Der letzte Übernahmetag wurde von einer Abordnung der Gemeinde Wilfersdorf auch genützt um Danke zu sagen. Der Bürgermeister Josef Tatzber, Vizebürgermeister Gerhard Strasser, der Ausschussvorsitzende Hans Lamprecht, der gf. Gemeinderat Horst Obermayer und der Umweltgemeinderat Josef Kohzina bedankten sich sowohl bei Leopold Poyss als auch bei Edi Richter für die langjährige gute Zusammenarbeit und übergaben eine fürstliche Geschenkbox.



Ab 28. Dezember zum GAUM

Wie bereits berichtet, werden Wilfersdorfs Gemeindebürger ihren Müll und Alt-/Wertstoffe hinkünftig, bereits ab dem 28. Dezember heurigen Jahres, zum GAUM in den Wirtschaftspark A5 bringen.

Am Foto: Ausschussvorsitzender Hans Lamprecht, Umweltgemeinderat Josef Kohzina, Leopold Poyss, Bürgermeister Josef Tatzber, Edi Richter, Vizebürgermeister Gerhard Strasser und gf. Gemeinderat Horst Obermayer.