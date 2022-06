Hallo,

darf mich wieder mit einer Veranstaltung melden. Nach 2 Jahren Corona-Pause gibt´s wieder eine Kulinarische Weltreise in Ladendorf. Es wird ein reichhaltiges Buffet geben. Schlemmen für einen guten Zweck ist unser Motto und so geht der Reinerlös diesmal an den Verein "ZeFaBe" in Mistelbach. Die kümmern sich um Familien, um Menschen in Not egal welcher Herkunft mit Lebensmittel- und Kinderkleiderausgabe. Auch Hausrat und Hygieneartikel stehen zur Verfügung. Weiters gibt es einen Secondhandshop, die "Fundgrube" wo jeder gerne willkommen ist.