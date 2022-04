Bullendorf: Das Ratschen ist ein alteingesessener Brauch, der in katholischen Gegenden in der Karwoche gepflegt wird. Dabei ziehen Kinder mit hölzernen Lärminstrumenten durch die Straßen der Dörfer und Stadtteile, um die Gläubigen mit unterschiedlichen Sprüchen an die Gebetszeiten und Gottesdienste zu erinnern.

Ratschen – ein UNESCO-Kulturerbe

2015 nahm die Österreichische UNESCO-Kommission diesen Brauch, das Ratschen in der Karwoche, in das Verzeichnis des nationalen immateriellen Kulturerbes in Österreich auf. Zweck dieser Ausweisung ist ein verbindlicher Schutz des Ratschens als lebendige Kulturtradition. Die Ausweisung soll die Erhaltung, Bekanntmachung, Weitergabe und Weiterentwicklung von Traditionen fördern.

Ratschen auch zu Corona

Auch in Zeiten von Corona wurde dieser alteingesessene Brauch und diese ländliche Tradition, jedoch in etwas abgeschwächter Form, gelebt und gefördert.

Die Kinder zogen entweder in Familienverbänden oder in Kleingruppen unter Einhaltung der damals geltenden Corona-Vorgaben mit ihren Ratschen durch die Gassen und Straßen.

Ratschen in Bullendorf

Zur großen Freude der Bullendorferinnen und Bullendorfer sind heuer die Kinder traditionell wieder in größeren Gruppen unterwegs. Unter der Leitung der Ratschenmeister sind sie mit ihren Lärminstrumenten draußen, um althergebracht und lautstark an die Gebetszeiten und Messen zu erinnern.

Am Foto: Bullendorfs Ratschenkinder Marie, Tobis, Rosalie, Andreas, Nina, Jakob, Matthias, Sandra, Marlene, Larissa, Jonas, Samuel, Christoph, Maximilian, Lukas, Hannah, Armin, Julian, Valentin, Paul, Felix, Andreas, Philipp, Christoph, Marlene, Johanna, Leon.

Foto @ Gerlinde Pauli