Kettlasbrunn: Vergangenen Donnerstag musste Kettlasbrunns Alt-Jagdleiter Herbert Prem beim Reviergang eine traurige Wahrnehmung machen. Mitten im Wald unweit der Hochstraße und der Reviergrenze zu Gaiselberg und Blumenthal wurden von rücksichtslosen und verantwortungslosen Umweltsündern mehrere zig alte und gebrauchte Autoreifen entsorgt. Die Reifen, welche teilweise auch noch auf Stahlfelgen montiert waren, wurden einfach in die noch gesunde und saubere Natur und mitten in den Lebensraum und in die Kinderstube unserer vielen freilebenden Wildtiere entsorgt.

Die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Mistelbach führen diesbezüglich die Ermittlungen. Etwaige Hinweise sind erbeten an die Kettlasbrunner Jägerschaft, an die Mitglieder der Waldgenossenschaft Kettlasbrunn oder an die Polizeiinspektion Mistelbach.

Am Foto: Die aufgefundenen Reifen im Kettlasbrunner Wald