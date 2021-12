Bullendorf: Auch heuer wieder hat man in Bullendorf gemeinsam auf das Christkind gewartet.

Der Umweltgemeinderat und örtliche Jagdaufseher Josef Kohzina hat mit seiner Familie einmal mehr zum traditionellen Wildtierfüttern am Morgen des Heiligen Abends nach Bullendorf geladen.

Genau einhundert Kinds, Muttis und Papas, Opas und Omas sowie Tanten und Onkeln haben sich eingefunden, um an dieser Corona konformen Outdoor-Weihnachtsveranstaltung teilzunehmen.

Weihnachtslieder von Hannah & Matthias

Zur Begrüßung sorgten Hannah & Matthias mit ihrer Querflöte und dem Waldhorn für zusätzliche weihnachtliche Stimmung. Zudem gab es eine Weihnachtsgeschichte über Wildtiere von Vroni.

Es folgte der gemeinsame Marsch in das vereiste winterliche Revier. Mitgezogen wurden zwei mit Futter beladene Handkarren. Nach zirka zwei Kilometer konnten zwei Futterstellen mit dem mitgebrachten Heut, mit Rüben und Kukuruz sowie mit Weizen und Hafer bestückt werden. Die Futterstellen wurden zudem mit Strohsternen festlich geschmückt und die Kinder wünschten den Wildtieren ein frohes Weihnachtsfest.

Unterstützung von Rasty, Balou und Sweety

Unterstützung und Begleitung gab’s zur großen Freude der vielen Kids von Helmut und Birgit, von der Lama & Alpaka-Wiesn Rabensburg, mit ihren Rasty, Balou und Sweety.

Zur Belohnung nach getaner Arbeit wurden die vielen helfenden Wichtel mit Schaumis Schaumhäferl und verschiedene Getränke belohnt.

Aufenthalt in der freien Natur

Mit dieser Aktion waren die vielen Kinds einmal mehr geladen, einige Stunden in der freien Natur zu verbringen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden Spaß zu haben und miteinander auf das Christkind zu warten. Die noch gesunde und schöne heimische Pflanzen- und vor allem Tierwelt zu erkennen und zu genießen. Und wenn auch nur eine kurze Zeit ohne Handy, ohne Computer, ohne Fernseher und ohne Nintendo auszukommen – freut sich der Veranstalter Josef Kohzina.

Beim Rückmarsch konnten von den eifrigen Kindern noch einige achtlos weggeworfene Dosen und sonstiger Müll aufgesammelt und in der Restmülltonne ordnungsgemäß entsorgt werden.

Frohe Weihnachten

Am Foto: Josef Kohzina mit den vielen helfenden Teilnehmern bei der Wildtierfütterung

Fotos von Walter Stetter und Josef Kohzina