LAA. Der Laaer Nachwuchs präsentiert sich souverän und gewinnt alle Spiele mit dem Debütanten in der U 10 Marcus Kühtreiber. Gegen Drösing 2 konnte Laa klar mit 11:7, 11:5 gewinnen, auch Pechtoldsdorf 2 wurde mit 11:5, 11:3 ganz klar geschlagen. Auch im 3. Spiel gegen Wolkersdorf/Neusiedl 1 blieben die Jungs nach einer technisch guten Leistung klar in Front und wurde auch dieses Match klar mit 11:7, 11:4 vor zahlreichem Laaer Publikum gewonnen. Alle Spieler kamen in den drei Spielen zum Einsatz und zeigt auch Neuling Marcus eine fehlerlose Leistung. Es spielten Maximilian Winna, Josef-Alexander Leitner, Max Hublik und Marcus Kühtreiber.

Laaer U10

Foto: Stanosch

hochgeladen von Karina Seidl-Deubner

1. NÖ Landesliga feiert ebenfalls 2 Siege

Auch das Team in der 1. NÖ Landesliga verstärkt durch Bundesligaschläger Thomas Müller konnte beide Spiele gewinnen. Gegen Drösing wurde der 1. Satz ganz knapp mit 10:12 verloren, aber den 2. Satz holt sich Laa mit einer fehlerlosen Leistung ganz klar mit 11:1. Im 3. Satz war die Mannschaft schon 7:4 vorne, Drösing wurde stärker, aber die Laaer Jungs konnten diesen Satz mit 12:10 für sich entscheiden.

Gegen Böheimkirchen entwickelte sich von Anfang an ein spannenden Match und konnte den 1. Satz Laa mit 15:13 gewinnen. Der 2. Satz war wesentlich klarer, da die Laaer ohne Eigenfehler agierten und den Satz nach Hause spielten. Es spielten Lars Damianschitz, Thomas Müller, Wolfgang Schmid, Erich Beck und Werner Thalhammer.