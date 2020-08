DRASENHOFEN. Bei der Generalversammlung des Union Sportvereins USC Drasenhofen wurde am ein neuer Vorstand gewählt und so auch mit Florian Fuhrmann ein neuer Präsident und mit Martin Neubauer ein neuer Präsident-Stellvertreter. Wiedergewählt wurde Schriftführerin Andrea Silhacek und Finanzreferent Kurt Kudler.

Diese erhielten Unterstützung durch die neuen Vorstandsmitglieder Schriftführer-Stellvertreterin Julia Weigl und Finanzreferent-Stellvertreter Alexander Strobl. In vielen weiteren Funktionen wurden alte und neue Vorstandsmitglieder gewählt, welche allesamt mit neuen Ideen und Engagement Schwung in das Vereinesleben bringen möchten.