Neuer Anmelde-Rekord und ein top-besetztes Teilnehmerfeld bei den NÖTV Jugend-Landesmeisterschaften von 01.09.2020 bis 06.09.2020 in Mistelbach.



Bereits zum 2. Mal innerhalb von 3 Jahren finden die NÖTV Jugend-Landesmeisterschaften outdoor - diesmal powered by Raiffeisenbank Weinviertel - auf den Sandplätzen des UTC Mistelbach statt. Vom 1.9.2020 bis 6.9.2020 treffen in Mistelbach die besten jungen Tennisspieler Niederösterreichs aufeinander. In den Altersgruppen U12, U14, U16 und U18 werden dabei die jeweils Landesbesten im Einzel und Doppel ermittelt. Mit 116 Teilnehmern übertrifft man in Mistelbach diesmal – trotz Corona-Einschränkungen - die Teilnehmerzahl aus 2018.



Hochklassiges Teilnehmerfeld



Auch qualitativ kann sich das Teilnehmerfeld bei den NÖTV Jugend-Landesmeisterschaften outdoor 2020 in Mistelbach sehen lassen. So geht Damenbewerb in der Altersklasse U12 mit Anna Richtar die amtierende ÖTV Jugend-Staatsmeisterin 2020 indoor in Einzel und Doppel an den Start. Darüber hinaus werden mit Aileen Hoxha, Ava Schüller, Liel Rothensteiner, Amila Crnovrsanin, Marcel Ungerböck und Gustav Dressler und anderen auch viele NÖTV Jugend-Landesmeister der letzten 2 Jahre in den verschiedenen Altersklassen antreten.

Mistelbachs Spieler vorn dabei.

Für den UTC Mistelbach geht mit Amila Crnovrsanin die Jugend-Landesmeisterin 2019 indoor als chancenreiche Top-Spielerin im U14-Bewerb an den Start, bei den Herren kämpft mit Felix Fischer der Doppel-Jugend-Landesmeister 2018 und frischgebackene Doppel-Turniersieger des ÖTV Jugend Circuit in Pörtschach (Kat. 1, höchste ÖTV Kategorie) um den Titel.

Zurückzuführen sei dies auf die professionelle Nachwuchsarbeit von Jugendcoach Alex Fischer in enger Kooperation mit dem NÖTV-Leistungszentrum Weinviertel unter der Leitung von ATP & WTA Coach Bernd Wetter auf der Anlage des UTC Mistelbach, so der Verein.

Gratis-Eintritt in das Mistelbacher Weinlandbad

Wie schon 2018 erhalten alle Teilnehmer auch 2020 auf Initiative des Veranstalters freien Eintritt in das Mistelbacher Weinlandbad, das sich neben der Tennisanlage befindet. Für Übernachtungen hat der Verein eine Liste von Unterkünften in Mistelbach und Umgebung zusammengestellt.

Ein Tennisfest für alle

Die NÖTV-Jugendmeisterschaften Outdoor 2020 powered by Raiffeisenbank Weinviertel sollen trotz der nötigen Corona-Auflagen ein Tennisfest für alle werden, die auf die Anlage des UTC Mistelbach kommen, wünscht sich Vereins-Obmann Klaus Dundalek. „Dass wir die Landesmeisterschaften nach 2018 auch 2020 wieder nach Mistelbach holen konnten, liegt sicher an der tollen Organisation und der fantastischen Atmosphäre des Turniers 2018. Trotz harter sportlicher Wettkämpfe kam bei Spieler*innen, Eltern und Gästen auch der Spaß niemals zu kurz.“, betont der Vereins-Chef. "Wir freuen uns auf viele interessierte Zuseher bei den sicher hochklassigen Matches. Der Eintritt ist natürlich kostenlos".