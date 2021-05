POYSDORF. Philipp Kaider, der erfolgreichste Ultracycler des Weinviertels, ließ sein Publikum tief in seinen Alltag blicken. Sein Motto lautet „Grenzen entstehen nur im Kopf“. Er brachte den Besuchern des Vortrags näher, dass für jede Person alles erreichbar ist, wenn man ganz konkret das Ziel vor Augen hat.

Kaider zeigte spannend und authentisch, wie er seine Tiefen durchtaucht und Erfolge erreicht hat. Sein größter war das Race around Niederösterreich, wo er an zwei Jahren hinter einander den 2. Platz belegte. Kaiders Traum ist beim berühmten „Race around America“ zu finishen.

Der Vortrag wurde unter Einhaltung aller COVID 19-Vorschriften vom Vino Versum Poysdorf gemeinsam mit dem radWERK-W4 im Rahmen des Poysdorfer Radfrühlings organisiert.