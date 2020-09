Beim diesjährigen Hobbyturnier der Mistelbacher Stockschützen am 5. September gingen 7 Mannschaften an den Start. Bei jeder Hobbymannschaft durfte maximal ein Vereinsspieler mitspielen.

Der Titelverteidiger Weinlandstüberl zeigte von Beginn an, dass er auch heuer unbedingt gewinnen wollte. 5 Siege in Serie bedeuteten die alleinige Führung. Allerdings geriet das letzte Spiel zum Debakel und so hatte die Mannschaft vom BBRZ trotz Punktegleichheit mit dem besseren Stockquotienten ganz knapp die Nase vorn. Den dritten Platz belegte die Familienmannschaft Stark 3+.

Das Niveau wird von Jahr zu Jahr besser. Keine einzige Mannschaft beendete das Turnier punktelos. Nach der Siegerehrung wurde noch lange gefeiert und die eigene Leistung ausgiebig besprochen.

Die Stockschützen Mistelbach bedanken sich bei allen teilnehmenden Mannschaften für das faire Verhalten und freuen sich schon auf das nächste Jahr.