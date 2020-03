Der SCU Poysbrunn/Falkenstein veranstaltete am Samstag, den 29. Februar 2020 um 15:00 Uhr zum Abschluss der Nachwuchshallenturnierserie 2019/2020 ein U-10 Hallenturnier in der Sporthalle Poysbrunn mit 8 Mannschaften.

Gespielt wurde in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele.

In der Gruppe A gab es eine knappe Entscheidung. Der FC Neudorf holte sich mit zwei Siegen und einem Remis den Gruppensieg. Zweiter wurde mit einem Punkt weniger der UFC Gaubitsch (6 P), gefolgt vom SC Matzen A (4 P). Der vierte Platz ging an die NSG Herrnbaumgarten.

In der Gruppe B gab es klare Verhältnisse. Der erste Platz ging ohne Punkteverlust an den SV Großkrut, vor dem SC Matzen B (6 P), gefolgt vom SC Laa/Thaya (3 P) und dem SV Stripfing/Weiden.

Den Turniersieg holte sich der SV Großkrut mit einem klaren 6:2 Sieg im Finale gegen den FC Neudorf.

Der dritte Platz ging erst nach einem 4:3 im Penaltyschießen an den UFC Gaubitsch, da das kleine Finale gegen den SC Matzen B 3:3 unentschieden endete.

Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sich bei Landtagspräsidenten Mag. Karl Wilfing für die Pokalspenden, bei Vizebürgermeister Günter Bayer (Marktgemeinde Falkenstein) für den Hauptpreis der Bausteinaktion, beim Weingut Wittmann für die Spende eines Traubensaftkorbes, beim Weingut Kramer für die Spende eines Weinkorbes bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.

weitere Infos unter: http://www.scu-poysbrunn-falkenstein.at/hallen--turniere/2019-2020/u-10-hallenturnier-2019-2020.html