POYSDORF. Dem legendären Saurüssel zu Ehren, feierte die Weinstadt Poysdorf ein Geburtstagsfest mit sommerlicher Saurüssel-Rieden-Wanderung. Nach dem vorerst coronabedingten Ausfall der Feierlichkeiten wurde nun das 10+1-jährige Jubiläum der Wiederbelebung des Legendenweines gefeiert, der den Grünen Veltliner erst richtig populär gemacht hat.

Landtagspräsident und Saurüssel-Ziehvater Karl Wilfing: „Der Saurüssel war in den 80er und 90er Jahren einer der ersten Markenweine Österreichs und die bekannteste Weinmarke Poysdorfs. Durch starke TV-Werbung, damals auch schon in Deutschland, war der Saurüssel der bekannteste Wein im deutschsprachigen Raum und erreichte früh nationalen und internationalen Kultstatus.“ Seit seiner Wiedergeburt mit dem Jahrgang 2010 ist der Saurüssel nun wieder in aller Munde und hat an Beliebtheit noch einmal zugelegt: unglaubliche 70.000 Flaschen werden pro Jahr verkauft, hauptsächlich in Österreich, aber auch nach Deutschland und in die USA.

Nach insgesamt acht Jahren der Ob-Frau-schaft von Susanne Riegelhofer, hat Jungwinzer Lukas Heger nun die Geschicke des Vereins übernommen. Heger: „Aktuell sind 14 Winzer aus dem Gemeindegebiet Poysdorf im Verein Saurüssel aktiv und daher berechtigt, den echten Saurüssel abzufüllen. Gemeinsam werden wir weiterhin daran arbeiten, unserem vinophilen Aushängeschild nochmals mehr Bekanntheit und Anerkennung zu verleihen.“