MISTELBACH. Die vielwert Karte dient Mistelbachs Betrieben als Kaufkraftbindung und Kaufkraftstärkung, den Kunden als beliebtes Zahlungsmittel und vielfältig verwendbares Geschenk.

Die lgm-Gutscheine wurden vor drei Jahren auf das neue Gutscheinsystem der vielwert Karte umgestellt. Nach wie vor gelten die lgm-Gutscheine als Zahlungsmittel. Suchen Sie daher ihre alten roten lgm-Gutscheine von Mistelbach in den Laden, Geldbörsen und Verstecken. Kommen Sie mit ihren lgm-Gutscheinen einkaufen und lösen diese in den Mistelbacher Firmen bis 31. Mai 2022 ein! Danach können die lgm-Gutscheine auf vielwert Karten nur im Mistelbacher Stadtmarketing Büro in der Gewerbeschulgasse 2 umgetauscht werden. Folgende Firmen freuen sich unter anderem auf Ihren Einkauf mit den lgm-Gutscheinen:

Apotheken

Artner Schuhe

Autohaus Karl

Autohaus Polke

Autohaus Reiss

Bäckerei Bistro Heindl

Bike Maniac

Bioladen 's gsunde Körberl

Boutique Life

China Restaurant Asia

Gärtnerei Schmidl

Geier Bäckerei

Glas Frank

Harrer Schreiben-Schenken-Spielen

Hotel Restaurant Polak

Kaufstrasse Boutique

Kleiderbauer Mistelbach

Luksche Sanitätshaus

Marionnaud Parfumeries

Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Mitte

Street One Mistelbach

Stummer Textilreinigung

stu-tech Computer

Die seit drei Jahren erhältliche neue und sehr beliebte vielwert Karte erfreut sich jährlich steigender Beliebtheit. Im letzten Jahr konnte ein Rekordumsatz von über 400.000 Euro erzielt und somit die Kaufkraft in Mistelbach gesteigert werden. Die vielwert Karte kann in ca. 100 Mistelbacher Betrieben eingelöst und in 14 Ausgabestellen erworben werden.