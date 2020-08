MISTELBACH. Der jährliche und sehr beliebte Flohmarkt für Kindersachen, den das Stadtmarketing Mistelbach jährlich Anfang August veranstaltet, war auch heuer wieder im Voraus bereits ausgebucht und überaus gut besucht. Bei strahlendem Sonnenschein kamen am Samstag, dem 1. August, viele Mamas und Papas mit den Kindern und suchten ihre speziellen kostengünstigen Flöhe. Das Angebot war sehr reichlich, so konnte sicher jeder das Richtige für sich finden. Gleichzeitig fand der Flohmarkt der Geschäfte im Zentrum statt, wo viele Firmen am Hauptplatz ihre spezielle Abverkaufs Ware zu Sonderpreisen verkauften. Ein überaus tolles Event mitten im Sommer.