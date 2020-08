MISTELBACH. Während viele junge Menschen für die Ausbildung oder den Job in die Stadt übersiedeln, zieht es ihre Eltern zunehmend in ländliche Kleinstädte. Die Kinder sind aus dem Haus und das Nest wirkt groß. Für "Best Ager" – Menschen im besten Lebensalter – ist dabei die Gesundheitsversorgung ebenso ein Entscheidungskriterium wie das kulturelle Angebot und die umliegende Natur. Wichtig ist auch die Nähe zu Kindern und Enkelkindern für die Großeltern-Generation.

32 Prozent über 60 Jahre

In allen drei Kategorien kann Mistelbach punkten, weshalb es auch in dieser Generation zunehmend beliebter wird. 11.471 Einwohner zählte die Bezirkshauptstadt 2019. Knapp 32 Prozent davon sind über 60 Jahre alt.

Österreichweit leben 93 Prozent der Menschen über 70 Jahre in ihrer alteingesessenen Wohnung; nur sieben Prozent sind in Heimen oder betreuten Wohnformen untergebracht. Vor allem im städtischen Bereich leben die Senioren alleine in ihren Wohnungen. Dieser Trend hat Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt; gefragt sind vor allem kleinere Wohnungen.

Auch in den Kleinstädten des Wiener Stadtrandes ist diese Entwicklung spürbar und wird von Immobilienentwicklern Rechnung getragen. Das Thema Generationen wohnen ist angekommen.