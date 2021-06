WOLKERSDORF. Die Fertinger Tubes GmbH Remscheid ist Schwester der Rupert Fertinger GmbH und tritt unter der Marke FERTINGER auf. FERTINGER seinerseits ist Teil der renommierten österreichischen SMG Industrieholding und umfasst deren Komponenten und Baugruppensparte.

SMG ist eine Holding der Industriellen Andreas Zwerger (Bahntechnik, Maschinen – und Steuerungsbau, Hauptgesellschafter), Klaus Pöttinger (führender Landmaschinenkonzern), Christian Knill (Maschinenbau und Energietechnik), und Schmid-Schmidsfelden (traditionsreiche österreichische Industriellenfamilie).

PKW Zulieferer

Die PKW Industrie erfährt allumfassende Änderungen – im Antriebssystem, im autonomen Fahren und in den Gewohnheiten Automobile zu verwenden. FERTINGER ist in allen aktuellen technischen Anwendungen von Temperaturwechselaufgaben engagiert und damit für die geänderten Ansprüche der neuen Powertrain-Generationen gerüstet. Vom Air Conditioning über Batterie- und Elektromotorenkühlung bis hin zu Ladeluftkühlern für Hybridfahrzeuge und zum Air Conditioning für batteriebetriebene Fahrzeuge.

Veit Schmid-Schmidsfelden erläutert das Alleinstellungsmerkmal der Gruppe: „Unsere Produkte bieten den Tier 1 – Kunden genau auf deren Systeme zugeschnittene Lösungen, die aufgrund des aktuell breiten Technologiefächers unserer Werke konstruktiv wie logistisch optimiert sind. Unsere Standorte in Niederösterreich und Niepolomice bei Krakau, wie auch der Standort Remscheid sind leistungsstarke Werke mit erfahrenen, eingespielten Teams.“

Neuer Name

Die SMG Holding tritt nun ab dem 1.6.2021 unter dem neuen Namen Innerio Group auf. Im Rahmen der Pressekonferenz vom 31.05.21 im Werk Remscheid wurde der Name erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Innerio beinhaltet einerseits das Versprechen nachhaltiger Innovationsstärke. Zum anderen kann auch die Schwerpunktsetzung „Air“ aus dem neuen klingenden Namen der Gruppe verstanden werden.

Mit der im Februar bekannt gegebenen Akquisition der Modine Austria GmbH tritt Innerio darüber hinaus als Hersteller leistungsfähiger kompletter Wärmetauscher auf den Plan. Innerio Heat Exchanger GmbH heißt dieser leistungsstarke Kondensatorentwickler und Lieferant jetzt. „Als Tier 1 Lieferant entwickeln und produzieren wir nun bei Innerio Heat Exchanger Kondensatoren und andere Wärmetauscher für bekannte Automobilmarken der Premiumklasse. Diese Position wollen wir weiter ausbauen“, so Veit Schmid-Schmidsfelden.

Über die Innerio Group

Die Innerio Group beschäftigt in fünf Werken rund 530 Mitarbeiter. Die Industrieholding setzt mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr um und plant strategische Investitionen an allen Standorten. Geschäftsführer sind Andreas Zwerger und Veit Schmid – Schmidsfelden.

Über die Fertinger-Gruppe

Die Fertinger-Gruppe ist der Komponenten – Bereich der Innerio Gruppe und Spezialist für die Entwicklung von Komponenten für das Temperatur-Management in Fahrzeugen, für strom- bzw. medienführende Module und für Baugruppen aus metallischen Leichtbaustoffen, mit Sitz in Niederösterreich. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet, beschäftigt an den Standorten Wolkersdorf (NÖ), Neusiedl/Zaya (NÖ), Niepołomice (PL) und Remscheid (D) heute rund 300 Mitarbeiter.