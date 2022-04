GERASDORF. Kurze Wege, nachwachsende Rohstoffe, regionale Produktion. Diese drei Punkte beschreiben bereits das neue Angebot von Hornbach. In Gerasdorf wird bis zum 29. April vor der Filiale frisch Holz geschnitten, gespalten und direkt an den Kunden verkauft. "Man kann mit dem eigenen Anhänger kommen oder sich einen hier bei uns ausleihen", erklärt Filialleiter Helmut Prochazka.

Es ist das erste mal in Österreich, dass der Endkunde so direkt an Frischholz aus Österreich kommen kann. Dabei ist es Projektleiter Klaus Samitz wichtig zu betonen, dass das Holz aus einem Umkreis von 50 Kilometern aus BFSC zertifizierten Forsten kommt.

Der rege Andrang gibt dem Baustoffmarkt recht. "An manchen Tagen kamen bis zu 20 Kunden", verrät Helmut Prochazka. Dabei ist man sich bewusst, gerade in dieser Krisen behafteten Zeit auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Nachwachsende Brennstoffe in unmittelbarer Nähe beziehen zu können, erlebt gerade eine dramatische Renaissance.