GERASDORF. Die Idee ist doppelt gut und irgendwie trägt sie dem schleppend verregneten Frühsommer Rechnung: Das G3 richtet eine Leseecke ein, in Form eines offenen Bücherschranks. In der G3 Schmöckerei kann man bereits Gelesenes mit anderen teilen, Bücher mitnehmen aber auch in aktuellen Beststellern von Thalia gustieren. Ausgelesene Bücher bekommen so eine zweite Chance. In Kooperation mit JYSK und Thalia ist hier im G3 ein Paradies für Buchfreunde und alle die es noch werden möchten entstanden. Zu finden ist die G3 Schmökerei in der Ladenstraße des G3 Shopping Resort Gerasdorf in der Nähe von Thalia.

So funktioniert's

Bitte die Hände vor der Nutzung desinfizieren

Durch die Bücher schmökern

Neues Lieblingsbuch mitnehmen

Ein altes Buch dafür von Zuhause mitbringen und in das Regal stellen

Ordnung halten, damit alle Freude haben

Dann bleibt nur mehr eines zu sagen: Viel Spaß beim Schmökern und Tauschen!