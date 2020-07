HERRNBAUMGARTEN. Die Rieslinge des Weingutes Frank wurden gleich drei Mal hoch dekoriert: Im amerikanischen Wine Enthusiast mit 91 Punkten sowie im Falstaff Wein Guide mit 91 und 93 Punkten (Weinviertler Höchstnote für den Riesling Ried Krainholz). „Amerika ist einer unserer wichtigsten Exportmärkte, dort einen derartigen Erfolg zu erzielen, freut uns sehr“, erklärt Harald Frank.

Drei Sterne für Frank

Er hat noch einen weiteren Grund zu Jubeln: Erstmals erhalten die Franks 3 Sterne in der Falstaff Weinguts-Bewertung. Damit gehört das Weingut neben Ebner-Ebenauer, Taubenschuss und Dürnberg zur Spitze im Bezirk Mistelbach. Auch Gault Millau bewertete bereits Weine des Weinguts in seiner letzten Ausgabe mit bis zu 18 von 20 Punkten. Harald Frank zeigt sich erleichtert: „Diese Bewertungen sind für uns sehr wichtig. Die Umsatzeinbrüche aufgrund von Covid haben uns durchaus getroffen und wir benötigen gute Verkaufsargumente, um am heiß umkämpften Markt bestehen zu können.“

Die Auftragslage im letzten Monat hat sich deutlich verbessert, Bestellungen aus Amerika, Finnland und Norwegen sind eingetroffen. Trotzdem ist der österreichische Markt der wichtigste für die Familie Frank und sie hofft, dass sich der Verkauf auch hier wieder normalisiert. Die Gastronomie ist zwar noch nicht in vollem Umfang angelaufen, aber der Ab-Hof-Verkauf läuft sehr gut.