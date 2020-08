BEZIRK MISTELBACH. Es war schon einmal leichter Bauer zu sein. Elf Frostnächte in Serie mit Temperaturen von bis zu minus neun Grad waren zu viel. Die Obstbauern versuchten im Frühling zwar noch zu retten was zu retten geht, doch stellten sich die Maßnahmen wie Frostberegnen durch eisigen Wind als kontraproduktiv heraus. "Den regionalen Bedarf an Marillen konnten wir zwar gut abdecken – und zwar mit einer hervorragenden Qualität – für den Handel blieb aber fast nichts übrig", bilanziert Bauernkammerobmann Roman Bayer aus Falkenstein. Bei Zwetschken und Kirschen lag der Ertrag ebenfalls um ein Drittel unter der einer Durchschnittsernte.

Guter Tropfen

Hoffnungsfroh sind hingegen die Winzer, reifen doch derzeit die Trauben zu hervorragender Qualität heran. Auch bei den Unwettern letzte Woche kam man in Mistelbach mit einem blauen Auge davon. "Hagel zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Katastrophe", hofft Bayer noch um ein paar gute Wochen. Ungemach droht aber von einer anderen Seite: Der Handel drückt derzeit den Preis. "Wir können nur zu Fairness gegenüber den heimischen Bauern aufrufen", mahnt der Mistelbacher Bauernvertreter zu Mäßigung.

Süße Lotterie

Die Diskussion über den Erhalt der Leopoldsdorfer Zuckerfabrik (Bezirk Gänserndorf) bleibt auch für die Mistelbacher Landwirte nicht ohne Konsequenzen. Die Agrana macht den Erhalt der Fabrik von größeren Anbauflächen abhängig. Werden 38.000 Hektar Zuckerrübe angebaut, geht’s weiter. Derzeit sind es rund 26.000 Hektar. Dabei rechnet die Agrana mit null Prozent Ausfall. Werden die Ertragsmengen nicht erreicht, müssen die Bauern die Kosten für den Transport nach Tulln selbst bezahlen. Das sind dann pro Tonne zwei der 32,70 Euro die der Bauer dafür bekommt. 2012 waren es noch 47 Euro pro Tonne.

Ob die Zuckerrübe in unserer Region Zukunft hat, hängt im wesentlichen von vier Faktoren ab, meint Roman Bayer: Schädlingen, Pflanzenschutz, Trockenheit und dem Preis. Für ihn besteht vor allem in punkto Pflanzenschutz dringender Handlungsbedarf. "Österreich hat sehr hohe Standards auch im Pflanzenschutz. Ist der Einsatz dieser hier verboten, wird es nicht mehr möglich sein, hier zu produzieren. Dann muss man aber auch hinterfragen unter welchen Bedingungen der Zucker im Ausland produziert wurde."

Grundsätzlich sieht Bayer bei seinen Berufskollegen durchaus eine Bereitschaft am Rettungsversuch der Leopoldsdorfer Zuckerfabrik mitzuarbeiten, seitdem man wieder einen Hoffnungsstreif am Horizont erkennt.

Zur Sache

2020 wurden im Bezirk Mistelbach 3.800 Hektar Zuckerrüben angebaut.