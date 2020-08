MISTELBACH. Zwei Jahre werden es im Herbst, als im Jahr 2018 in Mistelbach die vielwert Gutschein Card ins Leben gerufen wurde. In diesen zwei Jahren hat sich die Einkaufskarte als optimales Kundenbindungsinstrument für die Mistelbacher Wirtschaft entwickelt. Einlösbar in über 100 Mistelbacher Betrieben und individuell aufladbar zwischen 10 und 400 Euro bietet die Geschenkkarte die geballte Vielfalt des Einkaufsstandorts Mistelbach! Wer also für Geburtstage oder sonstige Anlässe ein ideales Geschenk sucht, der findet mit der „vielwert Gutschein Card“ garantiert die passende Geschenkidee.

Was ist die „vielwert Gutschein Card“ und wie funktioniert sie?

Die Gutschein Card ist eine Geschenkkarte. Sie ist nicht personalisiert und kann daher weitergegeben werden. Die Gutschein Card kann in den Ausgabestellen mit einem frei wählbaren Betrag zwischen 10 und 400 Euro beladen und anschließend verschenkt werden. Der oder die Beschenkte wählt aus der Vielfalt von über 100 Betrieben und bezahlt bequem die Einkäufe am Bankomatterminal.

Ist der Betrag aufgebraucht, dann kann man die Gutschein Card in den Ausgabestellen wiederbeladen oder gibt die leere Karte zurück, damit diese der Umwelt zu Liebe wiederverwendet und neu ausgegeben werden kann. Den aktuellen Guthabenstand der Karte erfährt man in den teilnehmenden Betrieben, auf www.vielwert.at oder mit Hilfe des QR-Codes auf der Kartenrückseite.

Wo ist die Gutscheinkarte erhältlich?

Einfach auf www.vielwert.at die Ausgabestellen aufrufen und vor Ort erwerben. Als Ausgabestellen fungieren z.B. die Mistelbacher Banken sowie die Bürgerservicestelle der StadtGemeinde Mistelbach, Lichtquelle, Lederwaren Prikler, stu-tech Computer, Lindas Moden und viele mehr.

Welche Vorteile bietet die Gutscheinkarte den Konsumenten?

Den Beschenkten bereitet man einerseits eine große Freude, andererseits investiert man auch in die Zukunft der Stadt, und zwar in Bezug auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Gute Umsätze sind für MIMA-Geschäftsführer Manuel Bures als Verantwortlicher für das Stadtmarketing das beste Argument, um neue Betriebe nach Mistelbach zu holen und bestehende zu halten.

Wo kann ich meine Geschenkkarte bzw. mein Gutscheinkartenguthaben überall einlösen?

In über 100 Betrieben der Stadt! Egal ob Autopflege, -service, Pickerl oder Autoreifenkauf! So gut wie jedes Mistelbacher Autohaus freut sich über den Besuch mit einer beladenen Gutscheinkarte. Mit der Kaufstrasse Boutique, dem Schuhhaus Artner, Boutique LIFE, Kleider Bauer, H&M, der Fussl Modestraße in der M-City, Street One und vielen mehr ist auch der modische Sektor top vertreten. Da im Weinviertel nicht nur gerne gekocht, sondern auch gegessen wird, finden sich auch die Kaffeehäuser, Bäckereien, Gastronomen und Heurigenbetriebe in der Gutscheincard wieder. Wer professionelle Gerätschaften oder Handwerkskunst sucht, wird bei Kunsthandwerk aus Holz von Thomas Neumann, Schuhmachermeister Hans-Peter Wirth in der Marktgasse oder im Radfachgeschäft Bike Maniac, wie auch im Handarbeitsbereich bei Karin’s Handarbeitstreff fündig. Für größere Projekte findet man im Lagerhaus, bei FETTER oder bei KIKA alles, was das Herz begehrt.