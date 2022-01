Unternehmen können in der Facebook Gruppe 'myBusiness NÖ' ihre Angebote und Dienstleistungen präsentieren.

MISTELBACH/WEINVIERTEL. "Meine Frau hat einen Orthopädie Betrieb. Ich habe erfolglos nach regionalen Online-Gruppen gesucht, in denen es möglich ist, die Dienstleistungen von Doris zu publizieren. Daher kam ich auf die Idee von 'myBusiness NÖ'", meint Thomas Wagner, Gründer der Gruppe mit mittlerweile 3.500 Unternehmen, bei denen auch schon zahlreiche Unternehmen aus dem Bezirk Mistelbach Mitglied sind. Die Mitgliedschaft ist kostenlos: "Ich stecke sehr viel Zeit hinein, mache das aber ausschließlich in meiner Freizeit." Eine der Mitglieder ist Andrea Fendrich, die Marketing Expertin ist und im Network Marketing tätig ist. Sie war selber auf der Suche nach regionalen Online Angeboten für Unternehmen, stieß auf die Gruppe und unterstützt seitdem Wagner.

Sind Sie mit Ihrem Unternehmen online aktiv?

Nutzen für Unternehmen

"Der Nutzen liegt klar auf der Hand, Unternehmen können das Angebot auf regionaler Ebene bewerben und Kontakte mit Gleichgesinnten knüpfen", so Wagner. "Aktuell sind im Schnitt 70 Unternehmen in der Gruppe aktiv. Im heurigen Jahr wollen wir verstärkt auf Offline events setzen, wenn es die pandemische Lage erlaubt."

Virtuelle Messe

Die Ideen gehen Wagner nicht aus, seit Oktober gibt es eine virtuelle Messe, die Programmierung übernahm ein Mitglied der Gruppe (www.onlinemesse-regional.at/mybusiness-noe). "Das ist das erste Angebot, das nicht kostenfrei ist. Mit den Gebühren werden aber ausschließlich die laufenden Kosten gedeckt, es ist nicht unser Ziel, Profit zu machen".

Zu Weihnachten wurde ein Weihnachtsmarkt angeboten, somit liegt auf der Hand, dies für Ostern zu adaptieren.

Live Talk

Regelmäßige Live Talks mit Andrea Fendrich und Unternehmern aus der Gruppe helfen, das Business der einzelnen Gruppenmitgliedern einer größeren Community bekannt zu machen. Die Live Talks finden immer an unterschiedlichen Wochentagen um 19 Uhr statt und werden rechtzeitig in der Gruppe angekündigt. "Andreas Talks und ihr Promi-Status helfen natürlich, die Gruppe noch bekannter zu machen", zeigt sich Wagner dankbar über ihr Engagement.

Online wird wichtiger

Online Angebote gibt es mittlerweile zahlreich. Diese sind aber meistens nicht regional ausgerichtet. Für kleine und mittelständische Unternehmen soll mit 'myBusiness NÖ' diese Lücke geschlossen werden und auf persönlichere Art die Selbstständigen und Unternehmer ansprechen.

Mitglied werden

Wagner hofft auf noch mehr Zuspruch aus dem Bezirk Mistelbach. Mit dem Motto 'gemeinsam statt einsam', kann er sich auch vorstellen, in einzelnen Bezirken spezielle Events zu positionieren. "So lernen sich die Unternehmen einander kennen und finden möglicherweise Kooperationsmöglichkeiten oder sogar gemeinsame Kundenprojekte." Mitglied zu werden ist ganz einfach über die öffentliche Facebook-Gruppe 'my Business NÖ'.

www.mybusiness-nö.at