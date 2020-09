MISTELBACH. Der Discounter "Action" eröffnet seine fünfte Filiale in Niederösterreich in der Herzog Albrecht Straße 1-5, 2130 Mistelbach. Damit ist der für sein umfangreiches Sortiment und seine niedrigen Preise bekannte Discounter mit insgesamt 60 Filialen in Österreich präsent. Dieses umfasst bekannte Marken, Eigenmarken- sowie No-Name-Produkte und reicht von Haushalts- und Multime­diaprodukten über Dekoration, Spielzeug und Textilien bis hin zu Heimwerken, Sport, Garten & Outdoor sowie Körperpflege. Die Filiale hat eine Fläche von rund 800 m² und ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Qualität für die kleine Geldbörse

Action setzt auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auf anerkannte Qualitätssiegel, um Produktsicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Dies gilt auch für die zahlreichen Eigenmarken. Aus diesem Grund finden Kunden in den Regalen immer mehr Artikel, die etwa mit Qualitätssiegeln, wie TÜV, GS für technisches Equipment oder den Nachhaltigkeitszertifikaten FSC und PEFC für Produkte aus Holz, Fair Trade und UTZ etwa für Schokolade oder OEKO-TEX für Textilien ausgestattet sind.

Neue Arbeitsplätze und aufgewertete Standorte

Durch die Eröffnung werden rund 20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigt Action in Österreich mittlerweile über 1.100 Personen. Durch die Präsenz einer Action Filiale wird auch der Standort aufgewertet und die umgebenden Geschäfte belebt. Europaweit zählt der Discounter mehr als 7 Millionen Kunden pro Woche.

Über Action

Action ist ein schnellwachsender internationaler Non-Food-Discounter mit über 1.500 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien, Österreich und Polen. Action beschäftigt mehr als 55.000 Mitarbeiter. 2019 betrug der Gesamtnettoumsatz 5,1 Milliarden Euro. Ein Drittel des 6.000 Artikel umfassenden Sortiments wird dauerhaft angeboten, während die übrigen zwei Drittel dynamisch sind und ständig wechseln. Action stellt jede Woche mehr als 150 neue Artikel vor. Das Sortiment besteht aus 14 Kategorien: Dekoration, Heimwerken, Spielzeug & Unterhaltung, Büro & Hobby, Multimedia, Haushaltswaren, Garten & Outdoor, Waschen & Reinigen, Essen & Trinken, Körperpflege, Haustiere, Sport, Mode & Heimtextilien. Action bietet viele Topmarken und Eigenmarken. Aufgrund der hohen Absatzvolumina und effizienter Einkaufsprozesse, einer effektiven Distribution und der kostenbewussten Unternehmenskultur, kann Action sehr niedrige Preise anbieten. Bei Qualität, Sicherheit und Produktionskonditionen geht Action jedoch keine Kompromisse ein. Unsere ethischen Beschaffungsrichtlinien stellen sicher, dass Produkte umweltfreundlich und sozial verantwortlich hergestellt werden.

In Österreich ist Action seit Ende 2015 präsent. Das Unternehmen betreibt nun 60 Filialen und beschäftigt über 1.150 Mitarbeiter.