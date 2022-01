LAA. Christoph Rahming, Gerhard Fahn und Josef Riener haben im vergangenen Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich als UNIQA Generalagenten selbstständig gemacht. „Der Schritt kam ganz und gar nicht überhastet, sondern war wohl überlegt. Bei einem so eingespielten Team wie wir es sind, sehe ich positiv in die Zukunft!“, meint Agenturleiter Rahming optimistisch.

UNIQA ist seit mehr als 50 Jahren an verschiedenen Plätzen der Stadtgemeinde vertreten und hat sich stets als verlässlicher Partner vor Ort bewiesen. Um diesen hohen Qualitätsanspruch auch in Zukunft sicherstellen zu können, wurde im April 2021 die Agentur Rahming und Partner gegründet.

Neuer Standort im Green Park

Vorerst wird man das bestehende Büro nutzen. Da dies aber nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht und ohnehin verkauft werden soll, sind die Planungen für eine Übersiedlung des Standorts in den Green Park Laa Plus bereits im Gange. „Als größter Krankenversicherer Österreichs macht die Nähe zum dortigen Ärztezentrum natürlich Sinn. Außerdem sichern wir mit dem Wechsel in ein moderneres Büro inklusive KFZ-Zulassung den Standort Laa und können weiterhin unsere gewohnte Servicequalität garantieren“, argumentiert Rahming.

Verstärkt wird das Trio rund um Rahming, Fahn und Riener durch Angela Schauer. Sie wird als vierte Kraft die Expertise beim Thema KFZ-Anmeldungen ins Team bringen. Eine zusätzliche Kraft für den Innendienst wird derzeit noch gesucht, um die Servicequalität weiter zu verbessern.

Einen kurzen Ausblick auf die Trends der Versicherungsbranche gibt das Team rund um Rahming auch: „Derzeit sehen wir verstärkt eine Nachfrage nach einer privaten Gesundheitsvorsorge, was durch die Corona-Krise besonders an Wichtigkeit gewonnen hat. Außerdem sehen wir fondsgebundene Lebensversicherungen und Sparvarianten ebenfalls im Aufwind.“