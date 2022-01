MISTELBACH. Sie heißen Lokma, sind knusprige Teigbällchen und als Spezialität aus der Türkei aus dem 13. Jahrhundert bekannt. In Kombination mit unterschiedlichen Füllungen und Früchten, Vollmilch-, Bitter- oder weißer Schokolade wie auch unterschiedlichen Toppings ergibt sich ein einzigartiger Genuss. Diese Gaumenfreude kann seit Anfang Jänner in der neuen „LOKMACHO creamery“-Filiale am Mistelbacher Hauptplatz genossen werden. Zur Eröffnung hießen Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf und MIMA-Geschäftsführer Manuel Bures Geschäftsinhaber Sevki Solmaz in Mistelbach willkommen und wünschten für den Start alles Gute. „Wir freuen uns, mit LOKMACHO ein weiteres Unternehmen willkommen zu heißen, dass den Branchenmix im Zentrum der Stadt bereichert“, so Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Neben den leckeren Teigbällchen werden im LOKMACHO creamery auch andere Spezialitäten wie Churros (ein iberisches Fettgebäck in Form von ländlichen Krapfen bzw. Spritzkuchen, die im heißen Öl frittiert werden; Anm.d.Red.), Burek (mit Käse, Kartoffel und Spinat) oder Toast, Desserts wie Baklava oder Milchreis sowie natürlich auch Tee, Kaffee und diverse Kaltgetränke angeboten. „Wir bieten unsere Speisen und Getränke mit höchsten Produktions- und Serviceverständnis an. Unser Ziel ist ein gegenseitiges Vertrauen und unsere Beziehung zu einem seriösen, angenehmen und profitablen Unternehmen über viele Jahre hinweg aufrechtzuerhalten“, verspricht Filialinhaber Sevki Solmaz.

Über LOKMACHO

LOKMACHO ist eine internationale Kette, gegründet 2018 in der Türkei, mit 65 Filialen. Neben Österreich gibt es u.a. auch in Aserbaidschan, Deutschland, Irak, Israel, Oman, Saudi-Arabien und Russland Filialen.