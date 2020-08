Ungewöhnliches erstes Halbjahr bei der AK NÖ

MISTELBACH (ega). Alles ist in diesem Frühjahr von Corona überschattet, die COVID-Pandemie hat das Arbeitsleben erheblich verändert. Vom Lock-down Mitte März war auch die Bezirksstelle Mistelbach betroffen. „Die größte Herausforderung für das Team der Arbeiterkammer Niederösterreich war der EDV-Aufbau für die Betreuung im home-office. Gleichzeitig stiegen die Anfragen der Arbeitnehmer in Niederösterreich um 50 Prozent auf 110 000. „Die Beratungen unserer Experten zu arbeitsrechtliche Fragen betreffend Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, home-office und Urlaub wurde durch Unklarheiten bei den gesetzlichen Vorgaben erschwert. Im Bereich Kurzarbeit erwies sich die sehr gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und dem AMS als Vorteil. Für den Bereich Reisewarnungen und Umbuchung arbeitet die AK mit dem Verein „Pro Konsument“ zusammen“, erörterte AK-Niederösterreich Kammerrat Peter Schaludek. Zusätzlich ist die AK seit 2018 die Behörde zur Pflegeregistrierung. Auch in diesem Bereich stieg die Nachfrage. Neu bei der AK NÖ: die kostenlose Handysignatur.

Die Leistungsbilanz für das erste Halbjahr 2020 fiel im Bezirk Mistelbach erfreulich aus: 4491 Beratungen bedeuten eine Steigerung von 56,6 Prozent. Die Bezirksstelle Mistelbach hat außerdem über 340 000 € für Arbeitnehmer der Region erstritten. Der stellvertretende Bezirksstellenleiter David Reiff: „Am häufigsten gefragt war unsere Unterstützung bei Problemen am Arbeitsplatz, in sozialrechtlichen Fragen und im Bereich Konsumentenschutz. Wir sind besonders in Krisenzeiten eine wichtige regionale Anlaufstelle“. In der heurigen Ausnahmesituation sind besonders die telefonischen und E-Mail-Beratungen von großer Bedeutung. Die eingerichteten Hotlines sind bis 19 Uhr und sogar an den Wochenenden besetzt, weil es Corona-bedingt so viele Unklarheiten und einen riesigen Informationsbedarf gibt.