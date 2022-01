MISTELBACH/ZISTERSDORF. Die beiden 18-jährigen Kandidaten Marcel Gindl aus Schrick und Robin Riedl aus St. Ulrich widmeten ihre Diplomarbeit in der HTL Mistelbach dem Thema Brandschutz und Wärmeerzeugung für ein Objekt mit Mehrfachnutzung gewidmet. Als Diplomarbeitsbetreuer steht Adalbert Svec den beiden Kandidaten zur Seite und verhilft zur Zielführung.

Ziel von Kandidat Gindl ist es, ein umsetzbares Brandschutzkonzept zu kreieren , um für Sicherheit im Gebäude zu sorgen. Dies ist durch das nach fünf Jahren angereicherte Fachwissen und mithilfe neuerster Normen beziehnungsweise Regelwerke durchführbar.

Robin Riedl wiederum will durch Berechnungen und Analysen feststellen, welche Energieträger für das Gebäude mit Mehrfachnutzung am geeignetsten ist. Hierbei wird ein großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und den damit verbundenen Umweltschutz gelegt. Die Fertigstellung der Konzepte für das in Mistelbach befindliche Gebäude, soll im Frühjahr 2022 erfolgen.