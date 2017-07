Asparn: Die Hunnen sind los

24.07.2017, 16:18 Uhr

Jurten, Reiter, wilde Krieger

Das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya versetzt mit einem einzigartigen Fest im archäologischen Freigelände in hunnische Zeiten zurück, und lässt 1.600 Jahre nahezu verschwinden: die Reitershows zeigen die hunnische Kampfkunst, in den Jurtenlagern herrscht reges Treiben und die Schmiede, Lederer, Bogenbauer und Filzmeister lassen sich über die Schulter blicken.

Werde zum Hunnen

Das Hunnenfest bietet jede Menge Mitmachprogramm für große und kleine Besucher, das besonders in den Alltag von Attila und seinen Reitern zurück versetzt: beim Bogenschießen, Axt werfen, Bola werfen, Jurten basteln, Shagai spielen und Filzen lebt die hunnische Zeit wieder auf. Mit den Shagai Knöchelchen haben schon die Hunnen ihre Zukunft weisgesagt, was sagen uns die Knöchelchen wohl heutzutage voraus?Zum Eintauchen in die Welt der Reiternomanden gehört neben dem Reiten und dem Handwerk auch die Musik. Trommelrhythmen und mongolische Musik laden zum Verweilen im herrlichen Ambiente des Schlossparks ein.