Ausstellung "Neue Erde" Marinela Boicu_Bogdan Maximovici

BOGDAN MAXIMOVICIGeboren 1972, lebt und arbeitet in Iaşi / Rumänien1991 Kunststudium am Kunstlyzeum „Octav Bancila“, Iaşi1998 Abgeschlossenes Studium an der Nationalen Kunstuniversität „George Enescu“, Iaşi, Fakultät für visuelle Künste und Design, Fach Fresko und Wandmalerei2008 Doktor der Künste an der Universität für Kunst und Design, Cluj Napoca, Rumänien2000-2005 Hochschulassistent an der Fakultät für visuelle Künste und Design, Kunstuniversität Iaşi, Rumänien2005-2016 Dozent für Wandmalerei, Konservierung-Restaurierung und Kunstgeschichte, Kunstuniversität Iaşi, Rumänien

MARINELA BOICUGeboren 1960 in Iaşi, lebt und arbeitet in Iaşi, RumänienKunststudium am Kunstlyzeum "Octav Bancila,“ Iaşi, Klasse Malerei, Grafik, Dekorative Malerei.Fachausbildung Textiles Gestalten, industrieller Textildruck, Siebdruck und Kunststickerei.Absolviert 1989 die Schule für Mode, Bekleidungstechnik und Couture, Iaşi.Abgeschlossenes Studium an der Nationalen Kunstuniversität "George Enescu“, Iaşi, Fakultät für visuelle Künste und Design, Fachrichtung Fresko und Wandmalerei.