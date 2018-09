„Casino Royale" beim Schulball im Wolkersdorfer Gymnasium

10.09.2018, 16:15 Uhr

Schwung dank Primetime

Getreu dem Motto haben die zukünftigen MaturantInnen seit einem Jahr an der Dekoration des Schulhauses gearbeitet. Gemeinsam mit den Werk- und Zeichenlehrern wurde gemalt, gesägt, gebastelt, bis das gewünschte Aussehen des Schulhauses erreicht war. Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee, das aus den angehenden MaturantInnen besteht, hat auch heuer wieder mit professioneller Anleitung beschwingte Eröffnungstänze einstudiert. Die Mitternachtseinlage – die von SchülerInnen der 8. Klassen geschrieben wurde – proben die Schüler bereits seit Wochen mit tatkräftiger Unterstützung von Astrid Stepanek.Schwungvolle Tanzmusik bringt dieses Jahr die Band „Primetime“ auf die Bühne und für das leibliche Wohl sorgt der Gasthof Magister aus Unterolberndorf. Gemeinsam mit der Elternvereinigung und freiwilligen HelferInnen sind die LehrerInnen an der Sektbar, der Cocktailbar und der Bierinsel dafür zuständig, dass der Durst nicht zu groß wird. Für die Vinothek haben die zukünftigen MaturantInnen Weine aus der Region organisiert. Bei der Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen. Und wer Glück hat, kann sich seinen Biss in einen Krapfen „versilbern“ lassen.