Expedition ins Reich der Mammuts und der Kelten

18.07.2017, 09:12 Uhr

Aktivprogramm für Familien in den Sommerferien im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya bis 1. September 2017

Durch ein spannendes und interaktiv gestaltetes Abenteuerprogramm kommt in den Sommerferien im Urgeschichtemuseum MAMUZ Schloss Asparn/Zaya keine Langeweile auf. Gemeinsam finden wir heraus, was in jedem kleinen und großen Besucher steckt, wenn wir uns mit Speeren auf die „Jagd“ nach dem Mammut begeben und beim Feuer machen die Funken fliegen.Abenteuerlustige erleben, wie an verschiedensten Stationen die Welt der Steinzeit und Kelten vor ihren Augen wieder zum Leben erwacht: Bei Wissensfragen und Aktivstationen wird gemeinsam die Geschichte der Menschen vor 40.000 Jahren in einem Tag entdeckt. Dazu gehören natürlich das Brot der Steinzeit, das Zähmen des Feuers und Metalls um den eigenen Talisman herzustellen, sowie das Malen mit Erdfarben und das Spinnen von Fäden.

4. Juli – 1. September 2017

Mit einer Portion Mut begeben sich die Besucher beim Sommerferienaktivprogramm in eine Welt fernab von jeglichen modernen Hilfsmitteln. Mammuts waren mit bis zu 4,5 m die tierischen Giganten der Urgeschichte. Wie schwierig muss es eigentlich gewesen sein, ein solch großes Lebewesen mit einem Holzspeer zu jagen? Neben dem Speer werfen gehören auch das Handwerken und das Kochen: Schmeckt ein Fladenbrot, das einem 7000 Jahre altem Rezept entspringt, wirklich so gut? Das Abenteuer Urgeschichte kann beginnen!Dienstag bis Freitag, 13 und 15 UhrKosten: 3 Euro pro Person (exkl. Eintritt)