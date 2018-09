20.09.2018, 13:17 Uhr

Herbst- und Familien-Wandertag für Jung und Alt

Der “Zayataler Dauerwurst Hiess“ ASV Asparn/Zaya lädt am Sonntag, den 30. September 2018 zu einem Herbst- und Familien-Wandertag für Jung und Alt ein. Ohne Startgeld kann von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr beim Sportplatz gestartet werden. Die Strecke ist rund 10 km lang und ist auch Nordic Walking geeignet. Im Anschluss gibt es eine große Tombola-Verslosung und einen gemütlichen Ausklang am Sportplatz. Für Speis und Trank ist in der Sportplatzkantine des ASV bestens gesorgt.



Info zum Herbst- und Familien-Wandertag:

Start & Ziel: Zayapark-Sportanlage (Sportplatz Asparn/Zaya)

Start: 8.30 Uhr bis. 11.00 Uhr.

Startgeld: KEINE STARTGEBÜHR

Familienfreundliche Strecke ca. 10km

Nordic Walking geeignet

Die größten Gruppen erhalten einen Pokal!

Info, Auskunft und Anmeldung bei Gerhard Spanner unter der Tel.: 0664 / 630 29 67

Gefällt mir