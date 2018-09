20.09.2018, 13:21 Uhr

Aktivwochenende am 6. und 7. Oktober von 10-17 Uhr im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

Das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya widmet sich im Rahmen des Aktivwochenendes am 6. und 7. Oktober 2018 der Handwerkskunst des Mittelalters. Die Gäste des MAMUZ haben an beiden Tagen die Möglichkeit, das Wissen um das Mittelalter in unserer Region zu erweitern und zugleich in mittelalterliches Handwerk und Geschichten einzutauchen.Am 6. und 7. Oktober 2018 steht das Aktivwochenende im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya ganz im Zeichen des Mittelalters. Handwerk und Alltag der Menschen stehen dabei im Vordergrund. Im archäologischen Freigelände bekommen die Gäste einen Einblick in Handwerkstechniken, die diese Epoche geprägt haben: Waffen werden geschmiedet, Bögen und Pfeile gebaut, Stoffe werden gewebt und aus Leder entstehen die bekannten spitzen Schuhe des Mittelalters. So lässt sich anschaulich erfahren, wie sich die Menschen des Mittelalters auf Kämpfe vorbereitet haben, welche Kleidung und Schuhe getragen wurden und wie all dies gefertigt wurde.

Neben dem kostenlosen Aktivprogramm zum Mittelalter im archäologischen Freigelände, geben die Führungen durch die Ausstellung im Schloss einen Einblick in die Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. Dabei wird der Bogen vom ersten Auftreten der Schrift in unserer Region um Christi Geburt über die beginnende Christianisierung unter Karl dem Großen bis zu Wüstungen, den verlassenen Dörfern im Hochmittelalter, gesponnen. Der Fokus dabei liegt auf heutigem niederösterreichischen Gebiet. Führungen: 11, 13 und 15 Uhr (3 Euro pro Person).Jedes erste Wochenende im Monat bietet das MAMUZ im Rahmen des Museumsbesuchs ein historisches Aktivprogramm kostenlos zum Mitmachen an (jeweils 10:00 – 17:00 Uhr).6./7. Oktober - Mittelalterliches Handwerk3./4. November - Räuchern mit heimischen Kräutern