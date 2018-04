Muttertag in der Therme Laa

24.04.2018, 09:00 Uhr

In der Weinviertler Therme Laa-Hotel & Silent Spa, einem Unternehmen der VAMED Vitality World, ist jeder Tag ein Muttertag!

Muttertagsbrunch am Sonntag den 13. Mai



Genau deshalb findet man hier auch für jede Mama genau das richtige Geschenk. Ein gemeinsamer Muttertagsbrunch, ein Tagesurlaub mit Langzeitwirkung oder kosmetische Behandlungen und Massagen – einfach online buchen und die Mama mit einem Ausflug ins niederösterreichische Weinviertel überraschen!Tipp: mit der ÖBB bestens erreichbar!Wer seine Mama ausführen und kulinarisch verwöhnen möchte, wählt mit dem Muttertagsbrunch genau das richtige Geschenk. In den hauseigenen Restaurants, dem Á-la-Carte-Restaurant Gaumenfreuden und dem Restaurant Feinspitz, empfiehlt Küchenchef Tentulin für diesen Anlass saisonale Schmankerln – Achtung: Vorreservierung notwendig!

Ein Thermenbesuch mit der ganzen Familie – oder doch die Familienoase?



Für Jungfamilien mit Kleinkindern ist die Familienoase die erste Wahl!



Zum Muttertag so richtig verwöhnen – einen SILENT SPA Gutschein schenken



Für zwei, die das Besondere möchten - die SPA Suite



Spaß für junge Gäste und Urlaubsfeeling für die Erwachsenen - ein Tag Auszeit tut der ganzen Familie gut! Damit Eltern auch ein wenig ihre gestressten Seelen baumeln lassen können, lädt die Kinderanimation die kleinen Gäste zum kreativen Spiel mit hohem Spaßfaktor!In einem abgegrenzten Bereich über dem allgemeinen Kinderbereich der Therme Laa bieten hier acht große, optisch ansprechend gestaltete Liegeinseln mit bequemen Polstern bis zu fünf Personen Platz – Raum für ausgiebiges Kuscheln, Spiel und Spaß, aber auch um so richtig zu entspannen. Badetücher zum Wechseln sowie diverse Hygieneartikel stehen zur Verfügung. Ein Wickelraum, ein kleiner Spielbereich und eine Teebar vervollständigen das Angebot der Familienoase.Zeit, Ruhe und kulinarischer Genuss – ideale Geschenke für gestresste Mamas! Alltagsstress und Hektik bleiben draußen – im SILENT SPA kann jede Mama wieder einmal das „ich-sein“ genießen! Die Muttertags-Aktion macht das Schenken auch leicht: vom 01.05 bis zum 13.05.2018 erhält man einen Rabatt von 10% auf den Kauf eines SILENT SPA Gutscheins. Infos: www.silentspa.atEin Verwöhnprogramm vom Feinsten erwartet die Gäste der SILENT SPA Suiten. Auf den bequemen handgefertigten Liegebetten, im Dampfbad und in der Doppelbadewanne findet man zu zweit Ruhe und Erholung. Kosmetische Behandlungen oder Massagen unterstützen am Weg zum puren Wohlbefinden. Süße Köstlichkeiten und ein Gläschen Poysecco runden das romantische SPA-Suiten Erlebnis so richtig ab! Die für SILENT SPA entwickelte Anwendung „Silentium“, eine Kombination aus Massage und Gesichtsmaske stärkt den Rücken, gönnt den Beinen eine Auszeit und macht den Kopf frei – ausprobieren empfohlen!Buchungen online: www.silentspa.at