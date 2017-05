03.05.2017, 15:19 Uhr

Nacht der Filmmusik 2017

Bereits zum vierten Mal lädt der Musikverein Poysdorf und Umgebung alle Musikliebhaber zur „Nacht der Filmmusik“ am Samstag, den 13. Mai um 20 Uhr in die Sporthalle Poysbrunn ein. Mit Melodien aus „Tarzan“, „Hook“ und „Batman“ gleichermaßen wie bekannten Stücken aus den Bühnenwerken „Evita“, „Elisabeth“ und „Egmont“ wird das diesjährige Programm sowohl Actionfans als auch Liebhabern der Musical- und Opernbühne gerecht. Der Musikverein Poysdorf und Umgebung sowie die Solistin Barbara Schreiber freuen sich darauf, in besonderer Atmosphäre die dargebotenen Filmausschnitte auf Großleinwand für Sie musikalisch und gesanglich zu untermalen. Einlass ab 19 Uhr. Eintritt: freie Spende. Freie Platzwahl!

