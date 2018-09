Swing-Musik und Humor im Schloss

17.09.2018, 12:02 Uhr

TAKE THREE in Seyring

Am 2., 3. und 4. Oktober, jeweils um 19 Uhr tritt TAKE THREE im Kulturzentrum Seyring in 2201 Gerasdorf auf. Kabarettistische Texte und Lieder gibt es von Peter Meissner. Special Guests sind Elisabeth Kastlunger (Gesang), Herfried Pock (Sax) und Harold Perarson (Gitarre, Gesang). Eintritt frei! Platzreservierung unter 0664/640 1956.Franz HRDLICKA - KlavierStephan FÖRST – BassEwald WAPPEL – Schlagzeug

Seit mehr als 20 Jahren gibt es dieses Jazz – Trio. Neben klassischen Jazz Standards haben sie auch jede Menge Welt Hits von Glenn Miller über Frank Sinatra bis zu Jo Zawinul im Programm. Auftritte in ganz Österreich bei Galas und Feiern. Seit vielen Jahren tritt TAKE THREE zusammen mit der Sängerin Elisabeth Kastlunger und dem bekannten Liedermacher und Kabarettisten Peter Meissner auf. Peter Meissner ist Radiomoderator bei Radio NÖ und gewann 2016 den österreichischen Radiopreis. 2009 entstand die Live CD „SWING MUSIK und HUMOR“. Der Sänger und Gitarrist Harold Pearson und der Saxophonist Herfried Pock sind seit einigen Jahren ebenfalls bei den Konzerten dabei.Franz HrdlickaPianist, Komponist, Lehrer, Produzent und Chorleiter. Er erhielt ab dem 5. Lebensjahr Klavierunterricht, später Kirchenorgel, Schlagzeug, Violine und Gitarre. Derzeit leitet er den Kinderchor „Regenbogenkinder“ und ist Musiklehrer an der NNÖMS Gerasdorf und unterrichtet an der Musikschule Gerasdorf Klavier, Keyboard, Gitarre, Jazz-Ensemble sowie Rock und Pop-Band. Er veröffentlichte mit seinen Kompositionen bereits 37 Tonträger und lebt in Wolkersdorf im Weinviertel.Stephan FörstBassist. Der aus Baden bei Wien stammende Musiker studierte Jazzbass, E-Bass und Kontrabass. Lehrtätigkeit an der Musikschule Gerasdorf und der Johann S. Bach Musikschule, Mitwirkung bei Musical-Produktionen: We Will Rock You (Zürich, Wien), Rocky Horror Show, Romeo und Julia, Rebecca (Vereinigte Bühnen Wien), Bassist in der ACDC Coverband, bei Alexander Goebel und im Orchester der Vereinigten Bühnen Wien.Ewald WappelSchlagzeuger. Seit frühester Jugend der Musik als Sänger, Trompeter und Schlagzeuger eng verbunden, ab 1977 Leiter verschiedener Chorensembles, 37 Jahre lang Mitarbeiter im ORF als Programmgestalter, Musikredakteur, Moderator und Aufnahmeleiter, begann seine ORF Tätigkeit bei Ö3, wechselte später zu ORF Österreich international und dann zu Ö1.Mag.a Elisabeth KastlungerSängerin. Mit 8 Jahren Eintritt in den Chor „Regenbogenkinder“, Mitwirkung in verschiedenen Chorensembles, Musical-Produktion „Les Miserables“, Jazz- Gesangsunterricht, Diplomstudium der Pädagogik an der Universität Wien. Seit 10 Jahren arbeitet sie musikalisch mit dem Jazz Trio TAKE THREE zusammen.Peter MeissnerLiedermacher, Autor, Radiojournalist und Moderator beim ORF bei Radio NÖ, lebt in Pfaffstätten bei Baden und hat bisher 29 Tonträger und 15 Bücher veröffentlicht. Seine künstlerische Karriere hat er mit eigenen Chansons in den 1970er-Jahren begonnen. Bald ist die Begeisterung für das Kabarett hinzugekommen und so sind seine Lieder und Texte heute witzige Miniaturen zu fast alle Themen des Lebens. Er spielte in zahlreichen Bands und sang in verschiedenen Chorensembles. Heute präsentiert er auf Radio-NÖ unter anderem die Sendungen „Melodie und Nostalgie“, „Da Capo“, „Klassik am Abend“ und „Swingtime“. Peter Meissner tritt seit 20 Jahren auch zusammen mit dem Jazz Trio TAKE THREE auf. Im Juni 2016 wurde Peter Meissner gleich in zwei Kategorien der Österreichische Radiopreis verliehen - den 1. Preis erhielt er für die 'Beste Musiksendung' („da Capo“) und den Radiopreis in Silber für die 'Beste Comedy'. 2017 gewann er den Radiopreis in Bronze mit „Klassik am Abend“.Dr. Harold PearsonSänger und Gitarrist. Spielt seit über 20 Jahren mit seinen drei Söhnen in einer Band. Die MEATBALLS sind eine sehr erfolgreiche Party-Band. Auftritte in Graz, Salzburg und auf der Wiener Donauinsel.Als Chefredakteur schreibt und arbeitet er bei der Kronen Zeitung.Harold Pearson spielt seit 5 Jahren auch mit dem Jazz Trio TAKE THREE zusammen.Herfried PockSaxophonist, Sänger und Chorleiter. Spielte lange Jahre mit den HUBBUBS. Er ist stellvertretender Chorleiter beim Männergesangsverein Stammersdorf.