Theater in Loosdorf: Der Teufel liest auch Kleinanzeigen

09.05.2017, 14:05 Uhr

Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling

Der Theaterverein Winkelau präsentiert heuer das Stück "Der Teufel liest auch Kleinanzeigen", eine Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling, ab 25. Mai im Kulturhausverein Winkelau in Loosdorf.Zum Inhalt:Ein Fluglotsenstreik beschert dem Lufthansa-Piloten Marcel Freiherr von Losenstein einen freien Tag. Und da Ehegattin Gracia ohnehin gerade mit ihren Kanaster-Damen auf Sylt verweilt, findet dieser seine ganz persönliche "Streik-Versüßung" in der reizenden Stewardess Natalie.Wäre da nicht Nachbar Alfons Weidenhelfer, der durch die Folgen seiner stets verwirt formulierten Zeitungsgesuche alles und jeden um sich herum in Mitleidenschaft zieht. Deshalb hat ihm seine Ehefrau Charlotte unter Anrohung der Scheidung jegliches Annocieren verboten. Doch ein letztes Mal noch möchte sich Alfons fachkundig Rat als "vielseitig interessierter Hobbyforscher" einholen und bestellt "Gleichgesinnte" zu einem verhängnisvollen Treffpunkt: Die Eingangstür des eigentlich leer stehenden Hauses der von Losensteins.Erleben Sie also nicht nur, welch illustre Interessenten sich auf Alfons' gut gemeinte Annonce angesprochen und ausgerechnet bei Marcel wie zu Hause fühlen. Erleben Sie auch, wie Marcel seine Stewardess inmitten dieses buten Treibens seiner vorzeitig heimkehrenden Frau Gracia erklärt versucht...

Spieltermine:Premiere: 25. Mai um 19.30 Uhr27.5. um 19.30 Uhr28.5. um 18 Uhr3.6. um 19.30 Uhr4.6. um 19.30 Uhr5.6. um 18 UhrKartenbestellungen sind unter 0664/4717389 (von 19 bis 20 Uhr) möglich.www.theaterwinkelau.at